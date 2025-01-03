Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız
Haber Merkezi

Süper Lig’in 18’inci haftasında Rizespor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik skorla berabere tamamlandı.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"ESKİ KULÜBÜME KARŞI OYNAMAK GURUR VERİCİYDİ"

Emirhan Topçu yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Eski kulübüme karşı oynamak gurur vericiydi. Maçta istediğimizi sahaya yansıtamadık. Nedenini bilmiyoruz. Nedenini hafta içi antrenmanda çözmeye çalışacağız.

"DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Açıklamalarına devam eden Emirhan, şu ifadeleri kullandı:

İkinci devre daha yeni başladı. Sıradaki maçlara bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha iyisini yapmak zorundayız.

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Emre Çalışkan
Editor