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Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız

Emirhan Topçu: Daha iyisini yapmak zorundayız Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha iyisini yapmak zorundayız" dedi.