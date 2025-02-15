Emirhan Topçu: En az gol yiyen takım olmak istiyoruz

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu, müsabakanın ardından önemli açıklamalara imza attı.

"BEŞİKTAŞ OLDUĞUMUZU HATIRLAMALIYIZ"

Emirhan Topçu, şunları dedi:

Trabzonspor, iyi bir takım. Buna göre hazırlandık. Geriye düştük ama moralimizi bozmadık. İçeriye girdiğimizde galip geleceğimizi biliyorduk. Galip de geldik. Güzel takım oyunuyla iki gol bulduk. Bunun devam etmesi lazım. Bir gol yediğimizde kafamızı eğmeden Beşiktaş olduğumuzu hatırlamalıyız. Bugün öyle bir maçtı. Mutluyuz.

"EN AZ GOL YİYEN TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

Emirhan, oynadığı pozisyonla ilgili, şu sözleri sarf etti: