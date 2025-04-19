Emirhan Topçu: Önümüzdeki maçlara bakacağız artık

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Göztepe karşılaşmasının ardından konuştu.

"BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİK"

Milli futbolcunun maç sonu görüşleri şu şekilde:

Aslında bir motivasyon kaybı yaşamadık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şansı biraz geri teptik, işimizi zorlaştırdık. Maça istediğimiz gibi başladık, öne geçtik. Şanssız bir gol yedik. Böyle olsun istemezdik. Söyleyeceğim bir şey yok, önümüzdeki maçlara bakacağız artık.