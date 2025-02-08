Emirhan Topçu: Zor şartlarda oynadık ama kazanmasını bildik

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, 7 maç sonra deplasmanda galip geldi.
Müsabakanın ardından ise Beşiktaş'ın ilk golünü atan Emirhan Topçu, açıklamalarda bulundu.
"İNŞALLAH BUNLARIN DEVAMI GELECEK"
Karşılaşmayı değerlendiren Emirhan, şunları dedi:
Bugün ilk golümü attım. Çok mutluyum. Takım da galibiyet aldı. Deplasmanda 3 puan almak çok özel ve güzel. Bunu devam ettirmemiz lazım. Zor şartlarda oynadık ama kazanmasını bildik. Mutluyuz. Bizim için özel ve güzel bir gün. İnşallah bunların devamı gelecek.
"GOL ATMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"
Attığı golden dolayı mutlu olduğunu dile ifade eden genç savunmacı, şu ifadeleri kullandı:
Gol atmak çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Bizim amacımız gol yedirmemek. Gol yedirmeyince daha çok mutlu oluyor. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Mutluyuz. İnşallah deplasmanlarda da içeride oynadığımız gibi devam etmek istiyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış