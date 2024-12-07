Emirhan Topçu'dan derbide kritik müdahale! Çizgiden top çıkardı

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Süper Lig'in 15. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan derbinin ilk yarısında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

EMİRHAN, ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Maçın 10. dakikasında Edin Dzeko, kaleci Mert Günok'tan sıyrılıp vuruşuna yaptı; Emirhan Topçu, son anda çizgi üstünde topa müdahale etti.

Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü.

Emirhan'ın çizgiden topu çıkardığı an ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)