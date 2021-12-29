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Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Yıldırım, Emenike'ye dava süresince dik duruşundan dolayı teşekkürlerini iletti.
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 12:47
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulübün eski başkan Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecindeki duruşundan dolayı Emenike'ye teşekkür etti.
EMENIKE NE DEMİŞTİ?
3 Temmuz 2011 sürecinde 4 gün gözaltında kalan Emmanuel Emenike 2016 yılında o günleri şu şekilde anlatmıştı: "Hayatımın en çılgın ve komik günleriydi. Hiçbir şey uğruna 4 gün nezarette kaldım. Tanrı bana zafer verdi."
Bilindiği üzere o dönem Karabükspor forması giyen Nijeryalı futbolcu, şike yapmakla suçlanmıştı.