Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Yıldırım, Emenike'ye dava süresince dik duruşundan dolayı teşekkürlerini iletti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkan Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecindeki duruşundan dolayı Emenike'ye teşekkür etti.

EMENIKE NE DEMİŞTİ?

3 Temmuz 2011 sürecinde 4 gün gözaltında kalan Emmanuel Emenike 2016 yılında o günleri şu şekilde anlatmıştı: "Hayatımın en çılgın ve komik günleriydi. Hiçbir şey uğruna 4 gün nezarette kaldım. Tanrı bana zafer verdi."

Bilindiği üzere o dönem Karabükspor forması giyen Nijeryalı futbolcu, şike yapmakla suçlanmıştı.