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    Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

    Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Yıldırım, Emenike'ye dava süresince dik duruşundan dolayı teşekkürlerini iletti.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 12:47
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    Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

    Sarı-lacivertli kulübün eski başkan Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecindeki duruşundan dolayı Emenike'ye teşekkür etti.

    EMENIKE NE DEMİŞTİ?

    3 Temmuz 2011 sürecinde 4 gün gözaltında kalan Emmanuel Emenike 2016 yılında o günleri şu şekilde anlatmıştı: "Hayatımın en çılgın ve komik günleriydi. Hiçbir şey uğruna 4 gün nezarette kaldım. Tanrı bana zafer verdi."

    Bilindiği üzere o dönem Karabükspor forması giyen Nijeryalı futbolcu, şike yapmakla suçlanmıştı.

    Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım ı ziyaret etti #1

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