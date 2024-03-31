Emmanuel Emenike, Fenerbahçe formasını yeniden giydi Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı oyuncu Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli formayı giydiği anları ''Football time'' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

2009 yılında Karabükspor ile Türkiye'ye adım atan Emmanuel Emenike, başarılı 2 sezonun ardından 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Büyük umutlarla sarı-lacivertli takıma imza atan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emenike, Fenerbahçe formasını 4 farklı dönemde giydi.

1 Temmuz 2011 - 29 Temmuz 2011, 7 Ağustos 2013 - 5 Ağustos 2015, 13 Ocak 2016 - 31 Ocak 2016 ve 30 Haziran 2016 - 5 Temmuz 2017 tarihlerinde Fenerbahçe'de oynayan Emenike, yıllar sonra bir kez daha Fenerbahçe formasını giydi.

Yeniden Fenerbahçe formasını giydi

Arkadaşlarıyla futbol oynadığı anları paylaşan Nijeryalı isim, sosyal medya hesabından "Football time" notuyla bir video yayınladı. 37 yaşındaki ismin bu gönderisi kısa sürede büyük ilgi gördü.

Westerlo forması altında 2019 yılında futbolu bırakan Emenike'nin son hali ise görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcıları kilo aldığı gözlemlenen Emenike'yi tanımakta zorlandı.

Fenerbahçe formasını 93 resmi maçta giyen Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli takımda 25 gol ve 22 asistle mücadele etti.