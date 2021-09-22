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    Emrah Başsan'dan klas gol

    Emrah Başsan'dan klas gol

    Kayserispor-Galatasaray maçında Emrah Başsan, 45. dakikada enfes bir şut atarak gecenin golüne imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 21:03
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 21:17
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    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.

    Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Emrah Başsan'ın attığı gol ise hem geceye hem de sosyal medyaya damga vurdu.

    MUSLERA'YI KAPATTIĞI KÖŞEDEN AVLADI

    İlk yarının son anlarında ceza sahası dışında bomboş kalan tecrübeli isim sol ayağıyla Muslera'nın kapattığı köşeye vurdu, Uruguaylı kaleci ters koluyla topa uzanmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    Emrah Başsan attığı bu golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

    Emrah Başsan dan klas gol #1

    Emrah Başsan dan klas gol #2

    Emrah Başsan dan klas gol #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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