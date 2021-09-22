Emrah Başsan'dan klas gol

Kayserispor-Galatasaray maçında Emrah Başsan, 45. dakikada enfes bir şut atarak gecenin golüne imza attı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Emrah Başsan'ın attığı gol ise hem geceye hem de sosyal medyaya damga vurdu.

MUSLERA'YI KAPATTIĞI KÖŞEDEN AVLADI

İlk yarının son anlarında ceza sahası dışında bomboş kalan tecrübeli isim sol ayağıyla Muslera'nın kapattığı köşeye vurdu, Uruguaylı kaleci ters koluyla topa uzanmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Emrah Başsan attığı bu golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)