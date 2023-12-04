Emrah Başsan'dan tepki! VAR çalışmıyor, uyarmıyor sanırım Sivassporlu Emrah Başsan, takımının Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçının devre arasında paylaşım yaptı. Başsan, maçın hakemini eleştirdi.

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Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 17. dakikada Szymanski, 41'de İrfan Can Kahveci, 68'de Alaaddin Okumuş (kendi kalesine) ve 75'te Dzeko kaydetti.

Konuk ekibin golünü ise 50. dakikada Rey Manaj attı.

"VAR çalışmıyor, uyarmıyor sanırım"

Bu maçın devre arasında ise Sivassporlu futbolcu Emrah Başsan, VAR hakemine tepki gösterdi.

Emrah Başsan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Biraz adalet az da saygınız olsun. Yazık, günah insanın emeklerini yemeyin! Hava karlı ya da yağmurlu değil. VAR çalışmıyor, uyarmıyor sanırım.

Sivasspor penaltı beklemişti

Fenerbahçe - Sivasspor maçının 22. dakikasında Sivassporlu Clinton N'Jie'nin yerde kaldığı pozisyonda Sivassporlu oyuncular penaltı beklemişti.