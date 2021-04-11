Emrah Başsan'ın Beşiktaş'a uzaktan golü

Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş maçında, Erzurumspor'lu Emrah Başsanın uzaktan şutunda kaleci Ersin'in hatasıyla top ağlara gitti.

Süper Lig'in 34. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

İki takımın başa baş mücadelesinde ilk yarı sona erdi. İlk yarıda bol pozisyonlar izlediğimiz maçta, skor 2-2 ile bitti.

KALECİ ERSİN'DEN BÜYÜK HATA

Maçın 40. dakikasında Erzurumspor'un kazandığı serbest vuruşla başlayan pozisyonda Emrah Başsan, kaleye sert bir şut gönderdi.

Emrah'ın şutunda doğru pozisyon alan Beşiktaş'ın kalecisi büyük bir hatayla topu elinden kaçırdı var golü kalesinde gördü. Bu golle Erzurumspor, skoru 2-2'ye getirdi.

Maçta Beşiktaş, 4-2'lik skorla BB Erzurumspor'u mağlup etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)