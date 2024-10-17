Emrah Bayraktar, TFF Futbol Gelişim Direktörü oldu

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni yönetimler birlikte yaşanan değişimlere bir yenisi daha eklendi.

Futbol Gelişim Direktörü görevine Emrah Bayraktar getirildi.

BİRÇOK TAKIMDA FARKLI GÖREVLERDE BULUNDU

Bayraktar, kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray, Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Siirtspor, Orduspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor gibi birçok kulüpte futbol A takım direktör yardımcılığı, altyapı koordinatörlüğü, sportif direktörlük, teknik direktörlük ve yardımcı antrenörlük gibi görevlerde bulundu.