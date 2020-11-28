Emre Akbaba: Ayağa kalktık

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, 4-0 kazanılan Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın Rizespor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından değerlnedirmelerde bulundu.

Rizespor karşısında sezonun en iyi performanslarından birine imza attıklarını ifade eden Akbaba, "Rize deplasmanı zordur. Gerçekten çok iyi çalışyıorduk. Antrenmanlarda çok iyiydik, geçen hafta da iyiydik ama kazanamadık. Ayağa kalkmak da önemli. Pozisyonlar bulduk, rakibe pozisyon vermedik. Galatasaray gibi oynadık. Sezon başı maalesef yine bir sakatlık yaşadım. Antrenmanlarda çalışarak, maçlarda oynayarak daha iyi olurum." dedi.



