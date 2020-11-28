Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
139.411
5.33%
EXEN Coin
9.14
-5.77%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Emre Akbaba: Ayağa kalktık

    Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, 4-0 kazanılan Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 21:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Emre Akbaba: Ayağa kalktık

    Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın Rizespor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından değerlnedirmelerde bulundu.

    Rizespor karşısında sezonun en iyi performanslarından birine imza attıklarını ifade eden Akbaba, "Rize deplasmanı zordur. Gerçekten çok iyi çalışyıorduk. Antrenmanlarda çok iyiydik, geçen hafta da iyiydik ama kazanamadık. Ayağa kalkmak da önemli. Pozisyonlar bulduk, rakibe pozisyon vermedik. Galatasaray gibi oynadık. Sezon başı maalesef yine bir sakatlık yaşadım. Antrenmanlarda çalışarak, maçlarda oynayarak daha iyi olurum." dedi.

    Emre Akbaba: Ayağa kalktık #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir