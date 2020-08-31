Emre Akbaba, Fenerbahçe derbisine yetişemiyor

Geçtiğimiz sezon oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın, ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

24 Temmuz'da oynanan Antalyaspor-Galatasaray maçının 3. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Emre Akbaba, yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.

Sağlık durumu gizlenen 27 yaşındaki futbolcunun, 2 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.

1 ay geçkin süredir antrenmanlara çıkmayan tecrübeli oyuncunun, ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyeceği belirtildi.

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Emre bu süreçte, Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmış olacak.

Akbaba'nın, daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği, Rizespor ile oynanan karşılaşmada ise kaval ve alt adale kemiği kırılmıştı.