Petrol
93.11
-5.13%
Euro
18.322
-0.43%
Dolar
17.962
0.17%
Altın
1.026
-1.26%
Borsa
2856
-0.27%
Bitcoin
435.915
-1.27%
BTXN Coin
6.41
-0.77%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Emre Akbaba, gözden düştü

    Galatasaray'da Alanyaspor'dan kiralık dönen Emre Akbaba gösterdiği performansla eleştirilerin odağı oldu.
    • 15.08.2022 - 16:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emre Akbaba, gözden düştü

    Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

    Teknik direktör Okan Buruk, Giresunspor yenilgisi sonrasında transfere devam mesajı verirken takımda da değişikliğe gideceği öğrenildi.

    48 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle Emre Akbaba'nın verilen şansı iyi kullanamadığı görüşünde.

    Emre Akbaba, gözden düştü #1

    Kulübeye çekilecek

    Buruk'un, ligin 3. haftasında Ümraniyespor ile oynanacak maçta Emre Akbaba yerine Mertens'i kullanmayı planladığı öğrenildi.

    Emre Akbaba, Giresunspor maçına 11'de başladı. Ortaya koyduğu etkisiz oyunla eleştirilerin hedefi haline geldi.

    Emre Akbaba, gözden düştü #2


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş, Alanyaspor ile berabere kaldı
    Futbol

    Beşiktaş, Alanyaspor ile berabere kaldı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Trump destekçileri gösteri düzenledi
    Dünya

    Trump destekçileri gösteri düzenledi

    Görüş Bildir