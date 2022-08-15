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Emre Akbaba, gözden düştü
Galatasaray'da Alanyaspor'dan kiralık dönen Emre Akbaba gösterdiği performansla eleştirilerin odağı oldu.
- 15.08.2022 - 16:17
Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Giresunspor yenilgisi sonrasında transfere devam mesajı verirken takımda da değişikliğe gideceği öğrenildi.
48 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle Emre Akbaba'nın verilen şansı iyi kullanamadığı görüşünde.
Kulübeye çekilecek
Buruk'un, ligin 3. haftasında Ümraniyespor ile oynanacak maçta Emre Akbaba yerine Mertens'i kullanmayı planladığı öğrenildi.
Emre Akbaba, Giresunspor maçına 11'de başladı. Ortaya koyduğu etkisiz oyunla eleştirilerin hedefi haline geldi.