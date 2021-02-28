Emre Akbaba kadroya alınmadı

Herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmeyen Emre Akbaba, sezon sonu takımdan gönderilebilir.

Galatasaray'ın Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği Emre Akbaba, silindi gitti...

Yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası toparlanamayan ve şans bulduğu maçlarda da vasatı aşamayan 28 yaşındaki oyuncu, 21 kişilik kadroya bile giremez oldu.

SAKATLIĞI YOK

Teknik direktör Fatih Terim tarafından Erzurumspor maçının kafilesine dahil edilmeyen Akbaba'nın, herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ve tamamen 68 yaşındaki hocanın kararıyla kadroya alınmadığı belirtildi.

YOLLAR AYRILABİLİR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusunun takımdan gönderilebileceği konuşuluyor.

Bu sezon toplam 20 maçta süre alan Emre, sadece 1 gol 3 asistlik performans sergileyebildi.