Emre Akbaba sahalara dönüyor

Üst üste yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir türlü düzenli olarak forma giyemeyen Emre Akbaba'nın iyileştiği öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor maçının kadrosuna alınacak.

Galatasaray'a 2 yıl önce Alanyaspor’dan transfer olan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda performansından çok yaşadığı sakatlıklarla konuşulmuştu.

Başarılı orta saha oyuncusunun, ilk olarak 28 Eylül’de ayak tarak kemiği kırılmış ve tam 130 gün takımından ayrı kalmıştı. Bu sorununu atlatması sonrasında bu kez 11 Mayıs 2019’da kaval ile adale kemiğinden sakatlanan ve 190 gün daha bu sorunla boğuşan Emre, bu yıl da kâbus yaşamaya devam etti.

24 Temmuz’da Antalyaspor’la oynanan mücadelede adale sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 80 gün takımından ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcu, bu sorunu da geride bıraktı.

ALANYASPOR MAÇI KADROSUNDA OLACAK

Bir süredir ABD’li kondisyoner Scott Piri yönetiminde ekstra çalışmalar yapan tecrübeli orta saha oyuncusunun, göreve hazır olduğu bildirildi.

Orta sahada ofansif anlamda yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan teknik direktör Fatih Terim’in, sakatlıktan yeni kurtulan Emre Akbaba’ya pazartesi günü Alanyaspor’la oynanacak maçta şans vermeyi düşündüğü bildirildi.