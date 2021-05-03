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    Emre Akbaba yeni sözleşmeyi kaptı

    Emre Akbaba yeni sözleşmeyi kaptı

    Forma giydiği son 6 maçta 4 gol atan Emre Akbaba ile sezon sonunda sözleşme uzatma kararı alındı. Başarılı futbolcunun yükselen performansı Terim için de umut kaynağı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 09:32
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    Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla yaşadığı üst üste sakatlıkların ardından bir türlü kendisinden beklenilen performansı gösterememişti.

    SON 6 MAÇTA 4 GOL

    Emre Akbaba, forma giydiği son 6 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

    Geçen hafta Konyaspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Emre, Gençlerbirliği ağlarını da 2 kez sarstı.

    Deneyimli ismin ikinci yarıda attığı bir gol ise VAR uyarısıyla, gol öncesi Babel'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

    Emre Akbaba yeni sözleşmeyi kaptı #1

    YENİ SÖZLEŞME KAPIDA

    Attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında; en kötü 2.'lik mücadelesinde tutan milli futbolcu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin de yenilenmesini sağladı.

    Fatih Terim'in gözüne giren başarılı oyuncu ile sözleşme görüşmelerine başlamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, seçim öncesinde bu konuyu da halletmek istiyor.

    Emre Akbaba, bu sezon 24 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

    Emre Akbaba yeni sözleşmeyi kaptı #2

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