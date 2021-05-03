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- Emre Akbaba yeni sözleşmeyi kaptı
Emre Akbaba yeni sözleşmeyi kaptı
- Haber Merkezi
- 03.05.2021 - 09:02
- Güncelleme : 03.05.2021 - 09:32
Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla yaşadığı üst üste sakatlıkların ardından bir türlü kendisinden beklenilen performansı gösterememişti.
SON 6 MAÇTA 4 GOL
Emre Akbaba, forma giydiği son 6 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
Geçen hafta Konyaspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Emre, Gençlerbirliği ağlarını da 2 kez sarstı.
Deneyimli ismin ikinci yarıda attığı bir gol ise VAR uyarısıyla, gol öncesi Babel'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi.
YENİ SÖZLEŞME KAPIDA
Attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında; en kötü 2.'lik mücadelesinde tutan milli futbolcu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin de yenilenmesini sağladı.
Fatih Terim'in gözüne giren başarılı oyuncu ile sözleşme görüşmelerine başlamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, seçim öncesinde bu konuyu da halletmek istiyor.
Emre Akbaba, bu sezon 24 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.