Emre Akbaba yeni sözleşmeyi kaptı

Forma giydiği son 6 maçta 4 gol atan Emre Akbaba ile sezon sonunda sözleşme uzatma kararı alındı. Başarılı futbolcunun yükselen performansı Terim için de umut kaynağı oldu.

Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla yaşadığı üst üste sakatlıkların ardından bir türlü kendisinden beklenilen performansı gösterememişti.

SON 6 MAÇTA 4 GOL

Emre Akbaba, forma giydiği son 6 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Geçen hafta Konyaspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Emre, Gençlerbirliği ağlarını da 2 kez sarstı.

Deneyimli ismin ikinci yarıda attığı bir gol ise VAR uyarısıyla, gol öncesi Babel'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

YENİ SÖZLEŞME KAPIDA

Attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışında; en kötü 2.'lik mücadelesinde tutan milli futbolcu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin de yenilenmesini sağladı.

Fatih Terim'in gözüne giren başarılı oyuncu ile sözleşme görüşmelerine başlamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, seçim öncesinde bu konuyu da halletmek istiyor.

Emre Akbaba, bu sezon 24 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.