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    Emre Akbaba'nın dizlerindeki ameliyat izleri

    Sakatlıklar nedeniyle bir türlü düzenli olarak forma giyemeyen Emre Akbaba'nın dün paylaşılan fotoğrafında, ameliyat izleri dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 11:52
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 12:10
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    Emre Akbaba'nın dizlerindeki ameliyat izleri

    Yarın deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı.

    Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlıklardan bir türlü başını kaldıramayan Emre Akbaba'nın dün idmanda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

    Yaşadığı sakatlıklar yüzünden birçok kez operasyon geçiren 28 yaşındaki futbolcunun, dizlerindeki ameliyat izleri dikkatlerden kaçmadı.

    Emre Akbaba nın dizlerindeki ameliyat izleri #1

    Emre Akbaba nın dizlerindeki ameliyat izleri #2

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