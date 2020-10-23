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- Emre Akbaba'nın dizlerindeki ameliyat izleri
Emre Akbaba'nın dizlerindeki ameliyat izleri
Sakatlıklar nedeniyle bir türlü düzenli olarak forma giyemeyen Emre Akbaba'nın dün paylaşılan fotoğrafında, ameliyat izleri dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 23.10.2020 - 11:52
- Güncelleme : 23.10.2020 - 12:10
Yarın deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı.
Sarı-kırmızılı kulüp, sakatlıklardan bir türlü başını kaldıramayan Emre Akbaba'nın dün idmanda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
Yaşadığı sakatlıklar yüzünden birçok kez operasyon geçiren 28 yaşındaki futbolcunun, dizlerindeki ameliyat izleri dikkatlerden kaçmadı.