Emre Akbaba'nın maaşı TL'ye çeviriliyor

Galatasaray yönetimi, 1 milyon 750 bin euro (kur 5.2) maaş alan Emre Akbaba'nın sözleşmesini revize etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle performans alamadığı Emre Akbaba'yı görüşme odasına çağırdı.

Sarı-kırmızılı idareciler, 5.2'ye sabitlenen kur üzerinden 1 milyon 750 bin euro (9.2 milyon TL) maaş alan 28 yaşındaki oyuncudan ücretini hem TL'ye çevirmesini hem de indirmesini talep etti.

EMRE DE KABUL ETTİ

Yönetimin bu isteğini kabul eden Emre'nin, düzenlenecek kontrat sonrası 6-7 milyon TL civarında bir maaş alması bekleniyor.

4 MAÇ 0 GOL 0 ASİST

Bu sezon 4 maçta forma giyebilen tecrübeli oyuncunun şu ana kadar gol ve asisti bulunmuyor.