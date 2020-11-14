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    Emre Akbaba'nın maaşı TL'ye çeviriliyor

    Emre Akbaba'nın maaşı TL'ye çeviriliyor

    Galatasaray yönetimi, 1 milyon 750 bin euro (kur 5.2) maaş alan Emre Akbaba'nın sözleşmesini revize etmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 12:38
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    Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle performans alamadığı Emre Akbaba'yı görüşme odasına çağırdı.

    Sarı-kırmızılı idareciler, 5.2'ye sabitlenen kur üzerinden 1 milyon 750 bin euro (9.2 milyon TL) maaş alan 28 yaşındaki oyuncudan ücretini hem TL'ye çevirmesini hem de indirmesini talep etti.

    Emre Akbaba nın maaşı TL ye çeviriliyor #1

    EMRE DE KABUL ETTİ

    Yönetimin bu isteğini kabul eden Emre'nin, düzenlenecek kontrat sonrası 6-7 milyon TL civarında bir maaş alması bekleniyor.

    4 MAÇ 0 GOL 0 ASİST

    Bu sezon 4 maçta forma giyebilen tecrübeli oyuncunun şu ana kadar gol ve asisti bulunmuyor.

    Emre Akbaba nın maaşı TL ye çeviriliyor #2

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