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    Emre Aşık, Fatih Terim'in yardımcısı olacak

    Emre Aşık, Fatih Terim'in yardımcısı olacak

    Galatasaray'da yeni dönemde Fatih Terim'in ekibinde değişiklik yaşanacağı öğrenildi. Emre Aşık'ın da bu bağlamda yeni teknik kadroda olması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 17:34
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    Galatasaray 'da Fatih Terim'in yeni ekibi belli oluyor. Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim yeniden göreve başlayacak. Terim'in yeni sezona yeni bir ekiple başlaması bekleniyor.

    Emre Aşık, Fatih Terim in yardımcısı olacak #1

    EMRE AŞIK GÜNDEMDE

    Fatih Terim'in geçen sezon ekibinde görev alan Ümit Davala ve Levent Şahin ayrılık mesajı yayınlayarak takımdan ayrıldıklarını açıklanmıştı. Ancak Levent Şahin'in yeniden Terim'in ekibinde yer alacağı konuşuluyor. Bu isim dışında Emre Aşık ve Vedat İnceefe ismi de gündemde.

    2015'ten bu yana U21 takımında antrenörlük yapan Emre Aşık'ın teknik direktörlük hayali olduğu ve Fatih Terim'in yanında bir nevi staj yapmak istediği de gelen haberler arasında.

    Emre Aşık, Fatih Terim in yardımcısı olacak #2

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