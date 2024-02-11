Emre Belözoğlu: Bize karşı oynamak hiçbir takım için kolay değil

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Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, Ankaragücü'nü konuk etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Louka Prip attı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kaybedilen üç puanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Türk hakemleri için üzgünüm"

Maçtaki hakem yönetimini eleştiren Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Türk hakemleri için üzgünüm. Çok kötü bir pozisyonda kendilerini yine sıkıntıya soktular. Bu görülmediğinde, başka şeylerin aranması gereken bir pozisyondu. Çok da detaylı girmeyeyim. Hakemler adına çok üzgünüm. Ankaragücü güçlü bir camia. Ankaragücü ya da herhangi bir futbol kulübünü bir hadise üzerinden değerlendirme yapmaya devam etmenin bir anlamı yok. Ama bugünkü pozisyonun hiçbir açıklaması yok. Hakem adına çok üzgünüm.

"Puanlar kazanmak için Galatasaray'a karşı oynayacağız"

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı hakkında konuşan Belözoğlu, şu sözleri sarf etti:

Bizim bir oyun anlayışımız var, rakip kim olursa olsun uygulamaya çalışıyoruz. Buraya geldiğimiz günden beri bir şablon oturtmaya çalışıyoruz. Karşımızda ligin en iyi 2 takımından biri olacak. Kendi sahamızda olacak. Taraftarımızın desteğini sokakta bile hissediyorum. Biz puanlar kazanmak için Galatasaray'a karşı oynayacağız. Bize karşı oynamak hiçbir takım için kolay değil. Bugün de en az puan alacak kadar oynadık. Taraftarımızı inşallah mutlu edeceğiz.