Emre Belözoğlu: 16 yaşımdan beri uğraşıyorlar Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar hakkında konuştu.

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Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu Ankara ekibiyle gelecek planları ve geçtiğimiz ay Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Benim Halil Umut Meler karşısında Rizespor maçında aldığım kasıtlı bir pozisyon yoktu, kurallar çerçevesinde itirazlarda bulundum. Ama olaylar sonrası verilen röportajlar sonrası olayın içine çekilmeye çalışıldım. Ben zaten istesem de istemesem de yaşanan bir olayda merkezinde oluyorum. Başkanımız Faruk Koca'nın yanında olmam bazı kesimleri rahatsız etti ama beni defalarca insanlar yalnız bıraktılar. Bu yüzden yaşanan bir hataya rağmen yalnız bırakmamaya çalışıyorum. İnsanlar benimle 16 yaşından beri uğraşıyor.

"Olayın azmettiricisi olarak gösterilmeye çalışıldım"

Rizespor maçında yaşanan olaylar sonrası yapılan açıklamalar hakkında ise Belözoğlu şu sözleri söyledi: