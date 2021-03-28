Emre Belözoğlu: 30 puana da talibiz

Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, kalan 10 haftada 30 puanı da almak istediklerini söyleyerek iddialı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de geçen sezon futbolu bıraktıktan sonra bu sezon başında resmi olarak Sportif Direktör’lük unvanı verilen Emre Belözoğlu, göreve kendisinin getirdiği Erol Bulut’la yolların ayrılması sonrasında teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

Dün ikinci kez Fenerbahçe’nin başında antrenmana çıkan Belözoğlu, önceki gün birlik ve beraberlik mesajını oyuncularıyla paylaştı ve daha sonra da milli aradan sonra oynanacak maçlar öncesi hedefi belirledi.

"30 PUANA DA TALİBİZ"

İlk antrenörlük deneyimini yaşayan Belözoğlu, “Kalan 10 maçta 30 puana da talibiz. Artık dönüşü olmayan bir yola girdik. Bir takım olduğumuzu herkese göstereceğiz. Kalitemizi sahaya yansıtıp, her maçımızı kazanmaya çalışacağız. Çok üzdüğümüz tarafarımız ve camiamıza kendimizi affettireceğiz.” ifadelerini kullandığı bildirildi.

"TÜM GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Belözoğlu’nun konuşmasının devamında da, “Özellikle Kadıköy’deki puan kayıplarına Denizlispor maçı ile birlikte nokta koyup, son vereceğiz. Özveri ve sorumluluk duygusunu birinci plana alacağız. Şu anda sakat, hasta ve ülke milli takımlarına giden oyuncularımız nedeniyle eksik çalışıyoruz. Aramıza katılanlarla birlikte yeni bir yol haritası çizip, şampiyonluk hedefi yolunda tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Hepimizin bu yolda bir bütün olması gerekiyor.” dediği öğrenildi.

Fenerbahçe şu ana kadar Süper Lig’de deplasmandaki performansıyla ligin en iyi takımı olurken, Kadıköy’de adeta yokları oynuyor. Yeni hoca Emre Belözoğlu, dış sahadaki başarılı grafiği sürdermek ve iç sahadaki kâbusa da son vererek, takımı zirveye taşımak istiyor.