Emre Belözoğlu: 6-7 puan daha almamız gerek

İHA

Süper Lig’in 29. haftasında Antalya derbisi heyecanı yaşandı.

Antalyaspor, konuk ettiği Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek hem iç sahadaki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı hem de puanını 36’ya yükseltti.

Alanyaspor karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılan kırmızı beyazlılarda teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonu basın toplantısında yaptığı açıklamada hem oyuncularını tebrik etti hem de ligdeki puan hesaplarını paylaştı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

Emre Belözoğlu, Uludağ’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak sözlerine başladı.

Bayram öncesinde önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu bizim için çok önemli bir maçtı. Oyuncuların enerjisi, motivasyonu çok yüksekti. Oyuna istekli başladık. Sonrasında 15 dakikalık bir kopukluk yaşadık ve o bölümde gol yedik. Ancak ilk yarının sonunda attığımız gol bizi hem mental olarak hem oyun olarak yukarı çekti.

"HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

İkinci yarıda formasyonda değişikliğe gittiklerini belirten Belözoğlu, şunları dedi:

4-2-4 ve 4-4-1-1 sistemlerini denedik. Bunları iyi oynayan bir takımız. Rakibe pozisyon vermeden maçı tamamladık. Stratejik bir maçtı ve oyuncularımız bu stratejiyi sahaya iyi yansıttı. Hepsini tebrik ediyorum.

"BUGÜN ÇOK MUTLUYUZ"

Alanyaspor teknik direktörünün oyun anlayışına da saygı duyduğunu belirten Belözoğlu, şu şekilde konuştu:

Kolay değil, özellikle bizim ligimizde temeli güçlü bir oyun oynatmak. Ona da başarılar diliyorum. Bugün çok mutluyuz. Taraftarımızı ve şehrimizi bayrama mutlu sokacağız. Bu da bizim için ayrı bir sevinç kaynağı.

"6-7 PUAN DAHA ALMAMIZ GEREK"

Ligde kalma mücadelesine dair de değerlendirmelerde bulunan 44 yaşındaki teknik adam, 43-44 puanın takımlar için rahatlama seviyesi olduğunu dile getirdi. Belözoğlu, şunları dedi:

Bugün 36 puanı bulduk. En kötü ihtimalle 6-7 puan daha almamız gerek. 43-44 puanlar takımları rahatlatacak puanlar. Alt sıralardaki takımlar da artık kolay kaybetmiyor. İnce hesapların yapıldığı bir dönemdeyiz. Bu yüzden hiçbir zaman rehavete kapılmadan mücadeleye devam etmeliyiz.

"İÇ SAHADA ENERJİMİZ ÇOK YÜKSEK"

Antalyaspor’un iç saha performansına da dikkat çeken Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: