Emre Belözoğlu: A Milli Takım hocası olmak isterim

Başakşehir'in genç teknik direktörü Emre Belözoğlu, gündeme dair konuştu. Belözoğlu, "Bu ülkenin evladı olarak, teknik direktör olan herkese sorsanız A Milli Takım teknik direktörü olmak ister" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun, TRT Spor'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"TRABZONSPOR'U ÇOK CİDDİ AVANTAJLI GÖRÜYORUM"

"Trabzonspor rakam olarak da oyun gücü olarak da Abdullah Hoca ile birlikte çok ciddi bir ivme yakaladı. Trabzonspor'u çok ciddi avantajlı görüyorum. Zor maçları var ama hiçbir zaman oyun disiplininden kopacaklarını zannetmiyorum."





"FENERBAHÇE'DE YENİLİK LAZIMDI"

"Benim Fenerbahçe'ye sportif direktör olarak geldiğim dönemde takımın değişmesi gerekiyordu. Bu çok net görünüyordu. Beni tanıyanlar, 17-18 transfer yapıp büyük bir yeniliğe girmeyeceğimi bilirler. Benim Fenerbahçe'de oynadığım 2019 yılındaki kadronun 2020 yılına da girmesi mümkün değildi, bu yeniliğin yapılması gerekiyordu."





"HEDEFİM BELLİ"

"Hedeflerim ve hayallerim hep belli. Başarılı olmanın karşılığı kupadır, birinciliktir. Futbolculuk kariyerimde Başakşehir'de sonuna kadar getirdik ancak başaramadık. Nasibimizde varsa antrenör olarak getiririz inşallah. Anadolu takımlarından çok daha iyi imkanlarım var, futbolcu profili olarak, yönetici profili ve imkanlar olarak."

"BİZ DE KENDİMİZİ SÜREKLİ GÜNCELLEMEK ZORUNDAYIZ"

"Teknik direktörlüğe geçişim, bazen insanlara hızlı bir geçiş gibi gelebilir ama kariyerimin son 6-7 senesinde hocalarıma sorabilirler, onlara bir yardımcı antrenör gibi destek verip yardımcı olmaya çalıştım. Ben futbol oynarken de eğitimlerimi aldım, planlarımı yaptım. Elimizdeki telefona bile yılda 4 kez güncelleme geliyor. Biz de kendimizi sürekli güncellemek zorundayız."





"A MİLLİ TAKIM HOCASI OLMAK İSTERİM"

"Bu ülkenin evladı olarak, teknik direktör olan herkese sorsanız A Milli Takım teknik direktörü olmak ister. Ben de çok isterim bunu. Daha çok yolun başındayız, yapmamız gereken ve geliştirmemiz gereken çok şey var."