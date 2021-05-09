Emre Belözoğlu: Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin önü açık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ankaragücü galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederken maç sonu Emre Belözoğlu galibiyeti secde yaparak kutladı.

Maçı kazadıkları için Allah'a şükür ettiğini belirten Belözoğlu maç sonunda da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ALLAH'IN İZNİYLE YOLUMUZ AÇIK"

Galibiyeti değerlendiren Emre Belözoğlu, "İlk yarı sezonun en pasif oyununu oynadık. Ankaragücü çok iyiydi. Hiç beklemediğim bir oyundu. Arkadaşlara devre arasında üzgün olduğumu söyledim. İkinci yarı Fenerbahçe formasına layık futbolcu grubu vardı. Hepsine teşekkür ederim. Mesleğimiz kolay değil, inanın çok zor. Böylesine stresin içinde olmak, büyük camiaların yükünü taşımak kolay değil. Oyuncuların hepsi sahada oldu, ağladı, dışarıdan dua edenler oldu. Biz bunu hissettik. Büyük cümleler kullanmadık, sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı. Camiamızdaki sinerjiyle birlikte, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak. İnşallah sonunda kazanan biz oluruz. Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim ne yaptığımız önemli." dedi.





"TÜM FENERBAHÇELİLERE ARMAĞAN EDİYORUM"

Şampiyonluk yarışı hakkında görüşü istenen Emre Belözoğlu "Hayatta tesadüfe inanmam. Fenerbahçe, kaderinde ne varsa onu gördü. Çok da yalnız bırakıldı. Yıllarca yalnız bırakıldı. Allah da bize o süreçlerde bu takımın içinde olmayı nasip etti. Bundan her zaman gurur duydum, şeref duydum. Kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Çok mutluyum. Bugün bizden duasını esirgemeyen tüm Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.



