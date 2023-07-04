Emre Belözoğlu: Arda Güler'in yerinde olsam gitmek isterim

Bu sezon Süper Lig'i Başakşehir'le 5. sırada tamamlayan Emre Belözoğlu, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Belözoğlu, Tv 100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
42 yaşındaki teknik adam, son dönemlerde Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in geleceği hakkında konuştu.
"Arda'nın iyi bir oyuncu olduğunu bana ekibim önerdi"
Emre Belözoğlu şunları dedi:
Ben de Arda Güler'in yerinde olsam gitmek isterim. Çünkü Barcelona ve Real Madrid istiyordu. Tahir hoca alt yapının başına gelmişti ve biz bir ekip oluşturduk. Arda'nın iyi bir oyuncu olduğunu bana ekibim önerdi. 30 dakika izledim ve o bana zaten yetti.
"Arda İspanya'ya gitti"
Program sunucusu Candaş Tolga Işık ise şu açıklamayı yaptı:
Buradan duyuralım. Arda İspanya'ya gitti. Takımın ismini söylemeyelim ama iş bitti. Hayırlı olsun diyelim."