Emre Belözoğlu: Arda Güler'in yerinde olsam gitmek isterim

Bu sezon Süper Lig'i Başakşehir'le 5. sırada tamamlayan Emre Belözoğlu, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, Tv 100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

42 yaşındaki teknik adam, son dönemlerde Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in geleceği hakkında konuştu.

Emre Belözoğlu şunları dedi:

Ben de Arda Güler'in yerinde olsam gitmek isterim. Çünkü Barcelona ve Real Madrid istiyordu. Tahir hoca alt yapının başına gelmişti ve biz bir ekip oluşturduk. Arda'nın iyi bir oyuncu olduğunu bana ekibim önerdi. 30 dakika izledim ve o bana zaten yetti.