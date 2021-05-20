Emre Belözoğlu: Artık sportif direktörlüğe dönmem

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sonra teknik sorumlu olan Emre Belözoğlu, yeniden sportif direktör olmak istemiyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de teknik adam olarak görev yapmayı arzuluyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği merakla bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımın başına geçtikten sonra özellikle ilk haftalarda umut vadeden bir futbol sergileyen Emre Belözoğlu, yakın çevresine "Sportif direktörlüğe dönme niyetim yok!" ifadelerini kullandı.

YAKIN ÇEVRESİNE AÇILDI

Camiada yabancı teknik direktör isteği gür bir sesle çıkarken Emre Hoca'nın da yönetimden şans beklediği öğrenildi. Bir futbolcu arkadaşıyla görüşen Belözoğlu, "Futbol hayatıma teknik direktör olarak devam etmek istiyorum. Bugüne kadar yurt içi ve dışında çok deneyimli hocalar ile çalıştım. Onlardan çok şey öğrendim. Yurt dışında İngiltere başta olmak üzere, birçok ülkede araştırmalar, idman bilgisi üzerine çalışmalar yaptım. Kendimi yeterli buluyorum. Sportif direktörlüğe dönmek niyetinde değilim." diyerek kararını net bir şekilde ortaya koydu.