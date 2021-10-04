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    Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

    Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

    Başakşehir, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
    • AA
    • 04.10.2021 - 19:17
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 20:51
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    Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nın yanında günün idmanını gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Emre Belözoğlu, idman başlamadan önce saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu.

    Ardından ısınma hareketleriyle idman başladı. Antrenmanın basına açık bölümü istasyon çalışmasıyla sürdü.

    Sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Tolga Ciğerci ile milli takım kamplarında bulunan Carlos Ponck, Emre Kaplan ve Ravil Tagir idmanda yer almadı.

    Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı İZLE


    Emre Belözoğlu, Başakşehir de ilk antrenmanına çıktı #1

    İLK RAKİP BEŞİKTAŞ

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile 15 Ekim Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    Emre Belözoğlu, Başakşehir de ilk antrenmanına çıktı #2

    YARDIMCI ANTRENÖRLER DE BELLİ OLDU

    Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenör ekibi de belli olmaya başladı.

    Yardımcı antrenörler Selçuk Şahin, Behram Zülaloğlu, Dolu Arslan ve Beri Pardo da idmanda yer aldı. Teknik ekip, idman öncesinde basın mensupları için fotoğraf da çektirdi.

    Belözoğlu'nun teknik ekibine iki ismin daha katılacağı belirtildi.

    Emre Belözoğlu, Başakşehir de ilk antrenmanına çıktı #3

    Emre Belözoğlu, Başakşehir de ilk antrenmanına çıktı #4

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