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Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk kez yenildi

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk kez yenildi

Süper Lig2in 22. haftasında Başakşehir, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve teknik direktör Emre Belözoğlu takımının başında ilk kez mağlup oldu.