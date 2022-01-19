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    Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk kez yenildi

    Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk kez yenildi

    Süper Lig2in 22. haftasında Başakşehir, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve teknik direktör Emre Belözoğlu takımının başında ilk kez mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 20:15
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 20:27
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    Süper Lig'de 22. hafta maçında Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

    Kayseri'nin evinde oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Kayserispor oldu.

    Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Uğur Demirok kaydetti.

    Emre Belözoğlu, Başakşehir de ilk kez yenildi #1

    13 MAÇTA İLK KEZ KAYBETTİ

    Son 6 haftada kaybetmeyen ve iç sahada arka arkaya üç maçını kazanan Kayserispor puanını 31'e yükseltti. Emre Belözoğlu ile ligde çıktığı 13. maçta ilk kez kaybeden Başakşehir 34 puanda kaldı.

    Süper Lig'de hafta sonu Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Başakşehir, Göztepe'yi ağırlayacak.

    Emre Belözoğlu, Başakşehir de ilk kez yenildi #2


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