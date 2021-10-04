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    Emre Belözoğlu, Başakşehir'i yeniden hücum takımı yapacak

    Aykut Kocaman döneminde eski hücum futbolunu mumla arayan Başakşehir'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu takım temposunu artırarak topa sahip olan bir futbol benimseyecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 09:48
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    Emre Belözoğlu, Başakşehir'i yeniden hücum takımı yapacak

    Başakşehir, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen açıklamıştı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın (bugün) saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    Emre Belözoğlu, Başakşehir i yeniden hücum takımı yapacak #1

    KENDİ FELSEFESİNİ EMPOZE EDECEK

    Emre Belözoğlu imzanın ardından hemen işe koyulacak.

    Milli arayı fırsat olarak gören Belözoğlu, bu süreçte kendi oyun felsefesini takıma yerleştirmeye çalışacak. Emre Belözoğlu'nun ilk olarak takımın temposunu artırmaya yönelik çalışmalar yapacağı öğrenildi.

    Hücumsal anlamda elinde iyi bir grup olduğunu düşünen Belözoğlu, Fenerbahçe'deki döneminde de topa sahip olmaya çalışan, mücadeleci ve oyunu 2. ve 3. bölgede oynayan bir takım oluşturmak istediğini dile getiriyordu.

    Emre Belözoğlu, Başakşehir i yeniden hücum takımı yapacak #2

    Emre Belözoğlu, Başakşehir i yeniden hücum takımı yapacak #3

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