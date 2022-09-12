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    Emre Belözoğlu: Beşiktaş'tan daha iyileriyle oynadık

    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
    • 12.09.2022 - 21:46
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    Emre Belözoğlu: Beşiktaş'tan daha iyileriyle oynadık

    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    Emre Belözoğlu, "Sezon başından beri Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık. Beşiktaş'ın büyük bir taraftar grubu var, baskı kuracaklardı. İyi savunduk. Kendi organizasyonumuza yakışmayan pas hatalarımız oldu. Bu da doğal, 50 bin kişi önünde oynadık. Beşiktaş'ın ciddi pas organizasyonu yok. Direkt giden, kenara inip orta yapan bir takım. Beşiktaş da gol atabilirdi. Kazanmak ve kazanmayı alışkanlık haline getirmek güzel. Bu maçtan da ders çıkaracağız. Sonuna kadar yarışta olacağız." dedi.

    Emre Belözoğlu: Beşiktaş tan daha iyileriyle oynadık #1

    "Oyuncu yetiştirmek istiyorum"

    Genç teknik adam, "Uzun yıllar teknik adamlık yapabilirsem, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Geldikten sonra oyunda gelişen futbolcularımız oldu. Yolun daha çok başı. 6 saat yoldan geldik. Bütün çocuklar elinden geleni yaptı." sözleriyle açıklamalarını bitirdi.

    Emre Belözoğlu: Beşiktaş tan daha iyileriyle oynadık #2


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