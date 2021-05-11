Emre Belözoğlu: Bize hiç yakışmadı

Fenerbahçe'nin genç teknik direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor karşısında aldıkları 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZE YAKIŞMADI"

"Aslında çok fazla cümle yok. 8 maçlık inanmış, sonuna kadar bu işi götüreceğini iddia eden ve bunu sahada gösteren takım vardı. Bugün bize yakışmadı. Şampiyonluk maçında daha çok isteyebilirdik. Sorumluluk benim. Motivasyonu sağlaması gereken kişi de benim. 8 haftadır herkes elinden geleni yaptı. 3 günde maç oynama da bizi etkiledi. Bir oyun oynamaya çalışıyoruz ve aynı oyuncularla oynayabiliriz gibi gözüküyordu. Maçtan önce bunun kararsızlığı vardı. Hepimiz üzgünüz. Büyük fotoğrafta bize bu yakışmadı, üzgünüm."





"SON HAFTAYA TAŞISAYDIK ŞAMPİYON OLURDUK"

"Son haftaya taşısaydık, şampiyon olurduk. Buna %100 inanıyordum. Sorumluluk net şekilde benim, herkes bunu bilsin. Oyuncular ve bizler, üzerimize düşeni almalıyız. Burası büyük camia. Yakışmadı."