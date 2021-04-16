Emre Belözoğlu: Bu hafta kazanmaktan başka seçeneğimiz yok

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, oyuncularını, "Kazanmaktan başka seçeneğimiz yok." sözleriyle uyardı.

Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, pazar günü saat 19:00'da deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Oyuncularına ligde kalmak için çaba sarf eden Başakşehir maçının zor geçeceğini belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç öncesi uyarılarda bulundu.

"BİZE KARŞI AYRI BİR MOTİVASYONLA OYNAMALARI MUHTEMEL"

Rakibin içinde bulunduğu duruma dikkat çeken 40 yaşındaki çalıştırıcı, “Ligin son şampiyonu olarak şu anda düşme hattına yakın bulunuyorlar. Bir an önce buradan uzaklaşmak istiyorlar ve bize karşı ayrı bir motivasyonla oynamaları muhtemel.

Bu nedenle bizim açımızdan çok zor bir maç olacak. 90 dakika boyunca aynı konsantrasyonla, sonuna kadar savaşmamız gerek” ifadelerini kullandı.

“KAZANMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK”

Emre Belözoğlu, Başakşehir maçı sonrası hafta içini bay geçeceklerini hatırlatarak, “Bu haftayı moralli ve güzel geçirmek için kazanmaktan başka seçeneğimiz yok. Bay geçeceğimiz hafta öncesi kayıp yaşamak, hedefimiz yolunda darbe yememize neden olur” diye konuştu.

Fanatik’in haberine göre, Emre Belözoğlu son olarak, Gaziantep maçındaki oyuna değinerek, “Yeni sistemi başarıyla sahaya yansıttınız. İstatistikler de bunu ortaya koydu. Şimdi bize düşen, bu oyunu her hafta geliştirmek ve taraftarımıza çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmek” dedi.