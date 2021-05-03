Emre Belözoğlu: Bu iş 17 Mayıs'a kadar devam edecek

Fenerbahçe'nin evinde kazandığı BB Erzurumspor maçı sonrasında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1'lik galibiyetle tamamladı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu açıklamalarında, “Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum yer itibariyle oyunun neresinde iyiydik, neresinde kötüydük bunları ifade etmeye çalışıyorum. Oyuna sıkı girdik. 15 şut var, 4.9 gol beklentisi ile oynamışız ki rakipler 2.8.

“KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum görev itibarıyla oyunun neresini iyi, neresini kötü yaptığımızı kendimce deneyimleyebiliyorum.

Biz rakip ceza sahasına 50 kere giriyorsak 25 kere bizim ceza sahamıza girmeyecekler. Benim futbol anlayışımda bu yok. Biz 15 net pozisyonuna girdik. Ancak 4 net pozisyon vardı. Bunlar da bizim iyi olmayan taraflarımız.





"17 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK"

Olumlu ve olumsuz taraflarımız var. Ancak futbolun içinden gelen insanlar beni anlayacaktır. Çünkü bir oyun inşa etmek kolay değil. Oyun inşa ederken, kazanmak da önemli. Bunları bir arada yapmak istiyoruz. Devam edeceğiz, 16-17 Mayıs'a kadar bu iş devam edecek ve sonu iyi olacak.” ifadelerini kullandı.