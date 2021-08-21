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    Emre Belözoğlu, Bursaspor'u reddetti

    Emre Belözoğlu, Bursaspor'u reddetti

    Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra şu an için hiçbir takımı çalıştırmayan Emre Belözoğlu, Bursaspor'dan gelen teklifi de reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 22:19
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 22:51
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    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra şu an için boşta olan ünlü futbol adamı Emre Belözoğlu'nun Bursaspor'dan gelen teknik direktörlük teklifini reddettiği öğrenildi.

    TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 2. Başkanı Emin Adanur, yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı." dedi.

    Emre Belözoğlu, Bursaspor u reddetti #1

    MUSTAFA ER İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

    Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da maçın ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı.

    Emre Belözoğlu'nun adı A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ve Lazio'da Maurizio Sarri'nin ekibinde antrenörlük için geçmiş ancak bir anlaşma sağlanamamıştı.

    Emre Belözoğlu, Bursaspor u reddetti #2

    FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLMUŞTU

    Futbol kariyerini 2019/20 sezonu sonunda bırakan Emre Belözoğlu, ardından Fenerbahçe sportif direktörlüğü ve son olarak teknik direktörlüğünü yapmıştı.

    Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki geçici teknik direktörlük görevinde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2.3 puan ortalaması yakalamıştı.

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