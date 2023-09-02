Emre Belözoğlu: Çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-0’lık Konyaspor mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, "Genel olarak oyuncuların 90 dakikalık performansından memnunum. Bazı kırılma anları var. Bazen böyle olur. Oyuncularımın emeği için üzgünüm. Çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz" dedi.

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İHA

Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Çok üzgünüz"

Alışık olmadıkları bir süreç yaşadıklarını aktaran Emre Belözoğlu, şu şekilde konuştu.

Çok üzgünüz. 3’te 0 bizim için alışık olmadığımız ve beklemediğimiz bir süreç. Bu da bizim sınavımız. Genel olarak oyuncuların 90 dakikalık performansından memnunum. Bazı kırılma anları var. Bazen böyle olur. Oyuncularımın emeği için üzgünüm. Çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz. En iyi yaptığına inandığımız işi yapmaya devam edeceğiz.

"Geçen seneki kadrodan farklı bir kadroyuz"

Kolay şekilde gol yediklerini dile getiren Belözoğlu, şu şekilde konuştu:

Aslında yeterli süreniz oluyor. Haftada 1 maç oluyor. Biz 2 hafta oynamadık. Aslında çok iyi çalıştık. Bugün kaybedecek bir şey de görmedim. Çok kolay gol yiyoruz. Bazen bunları yaşamak gerekiyor. Teknik adamlık böyle bir meslek. Üstesinden gelebileceğimi, takımı da üstesinden gelebileceğine inandıracağımı düşünüyorum. Fikrim değişirse zaten farklı şeyler konuşuruz. Geçen seneki kadrodan farklı bir kadroyuz. Bu oyuncu grubunun maçı kazanacak güçte olacağını düşünüyorum.

"Mevcut oyuncularım ile belli mevkilerde eksiklerimiz var"

Emre Belözoğlu, transfer ile ilgili gelen soruya ise, şu şekilde yanıt verdi: