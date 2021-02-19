Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder'i istiyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sıradaki hedefi Cengiz Ünder. Genç futbol adamı Premier Lig ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder için kolları sıvadı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve toplamda 22 transfer yapan Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sezon sonunda yılın sürpriz transferini yapmak için kolları sıvadı.

Başakşehir'den eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye getirmeyi başaran Emre Belözoğlu şimdi de Cengiz Ünder'in peşine düştü.

ROMA İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Belözoğlu, kiralık oynadığı Leicester'da forma şansı bulamayan Cengiz için Roma kulübüyle temasa geçti ve 23 yaşındaki futbolcuya şimdiden talip olduklarını bildirdi.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Öte yandan, Leicester City'nin 11 maçta sadece 2 kez sonradan oyuna giren Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Ada basınında yer alan haberler arasında.