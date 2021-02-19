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    Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder'i istiyor

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sıradaki hedefi Cengiz Ünder. Genç futbol adamı Premier Lig ekibi Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder için kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 14:57
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    Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder'i istiyor

    Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve toplamda 22 transfer yapan Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

    Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sezon sonunda yılın sürpriz transferini yapmak için kolları sıvadı.

    Başakşehir'den eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye getirmeyi başaran Emre Belözoğlu şimdi de Cengiz Ünder'in peşine düştü.

    Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder i istiyor #1

    ROMA İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

    Belözoğlu, kiralık oynadığı Leicester'da forma şansı bulamayan Cengiz için Roma kulübüyle temasa geçti ve 23 yaşındaki futbolcuya şimdiden talip olduklarını bildirdi.

    Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder i istiyor #2

    OPSİYON KULLANILMAYACAK

    Öte yandan, Leicester City'nin 11 maçta sadece 2 kez sonradan oyuna giren Cengiz'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Ada basınında yer alan haberler arasında.

    Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder i istiyor #3

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