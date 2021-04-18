Emre Belözoğlu: Çok maç var inanıyorum

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başkaşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Bu galibiyetle Fenerbahçe 69 puana yükselirken, Başakşehir, 33 puanda kaldı. Galibiyet sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör açıklamalarda bulundu.

"HAYATTA NEYİN HAYIR, NEYİN ŞER OLDUĞUNU BİLEMİYORSUNUZ"

Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Rakip 10 kişi olmasına rağmen oyunu daha iyi tutmamız gerekirdi, Fenerbahçe oyunu daha net isterdi.

Hayatta neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemiyorsunuz. Bugün Harun'un gösterdiği performans, Altay'ın talihsiz sakatlığı... Futbolun içinde bunlar var.

Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Bu takımın bir parçası olmak, benim için bir şereftir. Bu oyuncular bilsinler ki, sonu ne olursa olsun biz onlarla beraberiz. Sonu ne olursa olsun, her türlü sorumluluğu üstümüze almaktan geri durmayacağız.





"ÇOK MAÇ VAR BEN SONUNA KADAR İNANIYORUM"

BAY haftamıza giriyoruz. Bu hafta dinlenmek için bir zaman olacak. Oyuncularla değerlendireceğiz iyi ve kötü yönleri. Daha net oynayabilirdik. Çok maç var, ben sonuna kadar inanıyorum.

Rakipler değerli ve büyük kulüpler, tecrübeli teknik adamları var ama biz de inşallah bu enerjinin yanımızda olmasıyla beraber, sonuna kadar bunu devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.