Emre Belözoğlu, Coşkun Özarı'yı geçti

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-1 galip geldikleri Giresunspor maçıyla Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli teknik adam oldu.

Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, İstanbul ekibindeki başarısıyla adından söz ettiriyor. 7 maçta topladığı 19 puanla 15. sıradaki Başakşehir'e 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalatan (8 galibiyet, 2 beraberlik) genç teknik adam, tarihi bir başarıya da imza attı.

Turuncu Lacivertliler'in Süper Lig 'in 18. haftada konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleştiği maçta Emre Belözoğlu, Türk futbolunun efsane teknik direktörleri arasında gösterilen Coşkun Özarı'yı solladı.

TARİHE GEÇTİ

20. maçında 15. galibiyetini alan Belözoğlu, Coşkun Özarı'yı geçerek Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli teknik adam oldu.

10 MAÇTA 8 GALİBİYET

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve önemli bir çıkış yakaladı. Aykut Kocaman’la ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, 18. haftada 32 puanla 3. sıraya yükseldi.