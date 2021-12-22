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    Emre Belözoğlu, Coşkun Özarı'yı geçti

    Emre Belözoğlu, Coşkun Özarı'yı geçti

    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-1 galip geldikleri Giresunspor maçıyla Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli teknik adam oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 09:44
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    Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, İstanbul ekibindeki başarısıyla adından söz ettiriyor. 7 maçta topladığı 19 puanla 15. sıradaki Başakşehir'e 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalatan (8 galibiyet, 2 beraberlik) genç teknik adam, tarihi bir başarıya da imza attı.

    Turuncu Lacivertliler'in Süper Lig 'in 18. haftada konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleştiği maçta Emre Belözoğlu, Türk futbolunun efsane teknik direktörleri arasında gösterilen Coşkun Özarı'yı solladı.

    Emre Belözoğlu, Coşkun Özarı yı geçti #1

    TARİHE GEÇTİ

    20. maçında 15. galibiyetini alan Belözoğlu, Coşkun Özarı'yı geçerek Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en az maçta ulaşan yerli teknik adam oldu.

    Emre Belözoğlu, Coşkun Özarı yı geçti #2

    10 MAÇTA 8 GALİBİYET

    Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve önemli bir çıkış yakaladı. Aykut Kocaman’la ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, 18. haftada 32 puanla 3. sıraya yükseldi.

    Emre Belözoğlu, Coşkun Özarı yı geçti #3

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