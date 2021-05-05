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Emre Belözoğlu: Efsane olursun İrfan

Emre Belözoğlu: Efsane olursun İrfan

Erzurum'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin performansı alkış aldı. Emre Belözoğlu ise başarılı oyuncuya güvenini şu sözlerle ifade etti: Böyle devam et, efsanelerden biri olursun.