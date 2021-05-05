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    Emre Belözoğlu: Efsane olursun İrfan

    Erzurum'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin performansı alkış aldı. Emre Belözoğlu ise başarılı oyuncuya güvenini şu sözlerle ifade etti: Böyle devam et, efsanelerden biri olursun.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 12:06
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    Emre Belözoğlu: Efsane olursun İrfan

    Ocak ayında transfer edilen İrfan Can Kahveci, Erzurumspor maçında iki asist yaptı.

    Milli futbolcu, Valencia ve Pelkas’ın gollerinde asisti yapan oyuncu olmuştu.

    "BÖYLE DEVAM ET"

    Erzurumspor karşılaşmasında 90 dakika sahada görev yapan oyuncu, yüzde 95 pas isabetiyle teknik ekibe güven verdi.

    Transferinden bu yana sakatlık yaşayan ve Kasımpaşa maçında cezalı olduğun için oynayamayan Kahveci, eleştirilerin odağı olmuştu.

    Emre Belözoğlu: Efsane olursun İrfan #1

    Posta gazetesinin haberine göre; İrfan Can’a ilk günden beri güvenini kaybetmeyen Emre Belözoğlu, oyuncuyu ilk 11’e monte etti. Ligin son 3 maçında İrfan Can’a güvenen Teknik Direktör, "Böyle devam et. Fenerbahçe taraftarının sevgisini kazanırsan bu kulübün efsanelerinden biri olursun." dedi.

    Milli futbolcu, bu sezon ligde 28 maça çıktı. Eski kulübü Başakşehir’de 2 golü bulunan Kahveci, Fenerbahçe formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.

    Emre Belözoğlu: Efsane olursun İrfan #2

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