Emre Belözoğlu: Ankaragücü'nde olmak 3 Temmuz süreci gibi şereftir Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Faruk Koca'nın hakeme saldırdığı süreçte yaşadıklarını 3 Temmuz dönemine benzetirken, Rizespor'un kendisini hedef alan açıklamasıyla ilgili konuştu.

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Ankaragücü'nün başında bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekip ile çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Genç teknik adam, son zamanlarda meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"3 Temmuz'la aynı şey..."

Süper Lig'de Rizespor ile yapılan maç sonrası yaşanan olaylara rağmen başkent temsilcisinden ayrılmayı düşünmediğini belirten Belözoğlu, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

Pek çok kez karar alırken kendimi düşünerek almadım. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yle o süreci yaşamak nasıl bir şerefse Ankaragücü'nde de olmak aynı şereftir. Bu süreçte bunu hissettim. Kulüp ne yaşarsa yaşasın, biz bir karar verdik ve teklifi kabul ederken de her şeyi göze alarak kabul ettik.

"Doğru olanı yaptım"

"Tabii başkanımızın yaşadığı süreç kimsenin öngörebileceği bir şey değildi. Ben bu süreçlere alışkınım. İnsanların benden beklediğini yapmak zorunda değilim, sadece Allah'a hesap veririm. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım ve çok mutluyum.

Türkiye Kupası'ndaki maçta Rizespor'u mağlup ettikten sonra Emre Belözoğlu, Karadeniz ekibinin sosyal medya hesaplarından kendisine yönelik yapılan eleştirileri ele aldı. Bu tür açıklamaların uygun olmadığını belirten Belözoğlu, durumu kınadı.

Ayrıca, aile sahibi bir birey olduğunu da hatırlatan Belözoğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Ailem de artık alıştı. Süreçleri güçlü yönetiyoruz ama çocuklarımız var ve bu olaylara şahit oluyorlar. Ülkemizde bazı durumlar değişti. İnsan profilleri değişti. Gençliğimde daha vicdanlı insanlar vardı, şimdi ise bir olay karşısında karşı tarafında insan olduğu unutulur hale geldi.

"Bu paylaşımı yapanın ne başarısı var?"

Rizespor bir açıklama yaptı. Yaşamış olduğum dolandırıcılık olayına da dem vurmuşlar. Yakışıksız oldu. Bizim kimsenin parasına da sadakasına da ihtiyacımız yok. Ben Rizespor'la alakalı bir şey diyemem, belki başkanının yönetiminin bile haberi yok. Bu paylaşımı yapan kişinin hayatında ne kadar başarısı var?

"Üzülüyorum"

Bunu şahsileştiren kişi hayatında benle yarışamaz. Çocuklarımız, ailemiz var, onlar da bunu hak etmiyor. Biz Rizespor'la ligde 1-1 berabere kaldığımız maçta, tüm ülkenin üzerime gelmesine rağmen açıklama yapmadım. Yanlış bir penaltı ve sonrası bunların bize yapılmasını reva gören zihniyet çok zehirlenmiş ve karakteri bozulmuştur. Bizi böyle üzemezler, daha da sert olmaları lazım. Ancak onlar adına üzülürüz.

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