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Emre Belözoğlu, Fatih Terim'i ziyaret etti

Emre Belözoğlu, Fatih Terim'i ziyaret etti

Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen teknik direktör Emre Belözoğlu, eski hocası Fatih Terim ile Bodrum'da hasret giderdi.