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    Emre Belözoğlu, Fatih Terim'i ziyaret etti

    Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen teknik direktör Emre Belözoğlu, eski hocası Fatih Terim ile Bodrum'da hasret giderdi.
    • 13.08.2022 - 19:41
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    Emre Belözoğlu, Fatih Terim'i ziyaret etti

    Başakşehir Futbol Kulübü Teknik direktörü Emre Belözoğlu, tatil için geldiği Bodrum'da Fatih Terim'i evinde ziyaret etti.

    Habertürk'ün haberine göre; Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

    Emre Belözoğlu, Fatih Terim i ziyaret etti #1

    Emre Belözoğlu, Fatih Terim ile hasret giderdi

    Önceki gün Türkbükü'de eşiyle birlikte görüntülenen Belözoğlu, bot ile Fatih Terim'in iskelesine yanaştı. Emre Belözoğlu, eski hocası ile hasret giderdi.

    Daha sonra eski milli futbolcu Semih Şentürk ve ünlü basketbolcu Barış Ermiş de iskeleye geldi.

    Fatih Terim, misafirlerini evinin bahçesinde ağırladı. Terim, Şentürk, Belözoğlu ve Ermiş, uzun süre sohbet etti.

    Emre Belözoğlu, Fatih Terim i ziyaret etti #2

    Emre Belözoğlu, Fatih Terim i ziyaret etti #3

    Emre Belözoğlu, Fatih Terim i ziyaret etti #4


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