Emre Belözoğlu: Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında duracağız

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası futbolcularına uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe'de Malatya deplasmanında kaybedilen puanların hayal kırıklığı yaşanırken Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu oyuncularını hem uyardı, hem sahip çıktı.



Maç sonu soyunma odasında oyuncularına bir konuşma yapan Belözoğlu; "Şunu bilin kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz.

"FENERBAHÇE FORMASI GİYEN HERKESİN ARKASINDA DURACAĞIZ"

Ancak biz burada sizin arkanızda, Fenerbahçe Forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Ligde daha kat edilecek yol olduğuna değinen Emre Belözoğlu, rakiplerinin de kayıplar yaşayacağını ancak kendilerinin artık kayıba tahammüllerinin kalmadığını söyledi.





"BEN İNANMADIĞIM ŞEYİ SÖYLEMEM"

Şampiyonluğa olan inancının hala devam ettiğini belirten Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu; "Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız" ifadelerini kullandı.



