Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'nin kendi sahasında üstün oynaması gayet doğal

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü'nü ağırladı.
Sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazandı. Maçta goller; 13. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltısı, 20. ve 32. dakikalarda Cengiz Ünder'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde lider durumda bulunan Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
"Ferdi, Avrupa'nın her takımında üst düzey oynar"
Ferdi Kadıoğlu'na övgülerde bulunan Belözoğlu, şu sözleri sarf etti:
Net bir şekilde bizden çok daha iyi bir takım vardı karşımızda. Fazla da sözü uzatmadan söylemek lazım. Karşılık verdiğimiz 35 dakika var, istediklerimi yapan bir oyuncu grubu vardı. Fenerbahçe merkezden oynanan toplara baskı yapıyor, kazandığı topları kenara çabuk inen ve bekleriyle delici oynayan bir takım. İki tane üst düzey bekleri var. Ferdi, Avrupa'nın her takımında üst düzey Barcelona, Real Madrid'de dahi oynar.
"Fenerbahçe'nin üstün oynaması gayet doğal"
Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Fenerbahçe'nin kendi sahasında son 10 senenin en iyi kadrosuyla üstün oynaması gayet doğal.
"Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen bir oyundu"
Cengiz Ünder, hakkında da konuşan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Ferdi, Mert gibi oyunculara karşı bu mesafeleri, alanları vermemek üzere plan yapmıştık. 35 dakika bunu oynadık. Ne zaman merkeze oynayıp kaptırdık, ne zaman ki Cengiz'in ayağına gelen topları kapatamadık o zaman momentum oraya geçti. Oyuncularım kendi güçlerince en iyisini yapmaya çalıştılar. Biz doğru oyunu oynamaya gayret edeceğiz. 30-35 dakikalık oyun çalıştığımız oyundu, sonrası net bir şekilde Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen bir oyundu.
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