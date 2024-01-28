Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'nin kendi sahasında üstün oynaması gayet doğal

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü'nü ağırladı.

Sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazandı. Maçta goller; 13. dakikada Tolga Ciğerci'nin penaltısı, 20. ve 32. dakikalarda Cengiz Ünder'den geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde lider durumda bulunan Fenerbahçe, puanını 60'a yükseltti. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"Ferdi, Avrupa'nın her takımında üst düzey oynar"

Ferdi Kadıoğlu'na övgülerde bulunan Belözoğlu, şu sözleri sarf etti:

Net bir şekilde bizden çok daha iyi bir takım vardı karşımızda. Fazla da sözü uzatmadan söylemek lazım. Karşılık verdiğimiz 35 dakika var, istediklerimi yapan bir oyuncu grubu vardı. Fenerbahçe merkezden oynanan toplara baskı yapıyor, kazandığı topları kenara çabuk inen ve bekleriyle delici oynayan bir takım. İki tane üst düzey bekleri var. Ferdi, Avrupa'nın her takımında üst düzey Barcelona, Real Madrid'de dahi oynar.