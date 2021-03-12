Emre Belözoğlu: Futbolcular köle değil

Emre Belözoğlu, koltuk değnekleriyle gezdiği için eleştirilen Mesut Özil'e sahip çıktı. Belözoğlu ayrıca, Türkiye'de saha içinde ve dışında mağdur edilen tek kulübün Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Sportfi Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Belözoğlu, Mesut Özil ve Caner Erkin ilgili açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"MAĞDUR EDİLMİŞ TEK TAKIM F.BAHÇE"

Fenerbahçe'nin mağdur edildiğini söyleyen Emre Belözoğlu, "Bu ülkede mağdur edilmiş, benim de yaşadığım, şahit olduğum tek bir tane kulüp varsa o da Fenerbahçe'dir. Özellikle bir sezonu söylemeyeyim ama saha içinde ve dışında tek mağdur edilmiş kulüp Fenerbahçe'dir." dedi.

"CANER GEREKLİ CÜMLELERİ KULLANDI"

Caner Erkin'in takıma dönmesine ilişkin verdikleri kararın içeriğini anlatan Belözoğlu, "Caner ile ilgili bir karar vermek durumundaydık. Başkanımız, yönetici arkadaşlar ve hocamızla beraber oturduk ve Caner aramıza katıldı. Caner, yanlış anlaşıldığından dolayı takım arkadaşlarına, hocaya bizim önümüzde, takımın önünde gerekli cümleleri kullandı ve üzgün olduğunu iletti. Biz Caner'i tanıyoruz, içinin dışının bir olduğunu biliyoruz. Caner hiçbir zaman kafasının arkasında planları olan biri olmadı. Ne yaptıysa zarar olarak kendine yapmıştır, etrafındakine zarar verecek biri değildir. Karakterli de biri. O da bu durumdan rahatsızdı, üzgündü." şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULAR KÖLE DEĞİL"

Mesut'un koltuk değnekleriyle dışarı çıkması hakkında konuşan genç sportif direktör, "Mesut'un sakatlığı aldığı sert darbeye bağlı. Kariyeri boyunca adale sakatlığı çok yaşayan bir oyuncu değil. Biz oyuncularımızı profesyonel hayatta ve sosyal hayatlarında kulübümüzü nasıl, ne kadar temsil ettikleriyle alakalı kendi aramızda değerlendirmeleri yapıyor ve oyunculara gerekli yerlerde müdahale ediyoruz ama futbolcular hiçbir zaman hiçbir yerin kölesi değildir. Onların da kendi özel hayatları var. Bu anlamda tolerans göstermemiz gerekiyor. Futbolcu arkadaşlarıyla saat 17.00'de yemeğe gitmesi ki 19.00'dan sonra her yer kapanıyor. Ben bunda bir sıkıntı görmüyorum." ifadelerini kullandı.