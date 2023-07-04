Emre Belözoğlu: Galatasaray maçı hayatımın en zor günüydü Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 7-0'lık Galatasaray mağlubiyeti hakkında itirafta bulundu. Belözoğlu, "Kariyerimin en kötü günü diyebilirim. 2-3 gün çok farklı duygular yaşadım" dedi.

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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TV100'de yayınlananan "Az Önce Konuştum" programına katıldı.

42 yaşındaki çalıştırıcı, Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayarak kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

"Kariyerimin en kötü günü diyebilirim"

Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Galatasaray'a karşı alınan 0-7'lik yenilgiyi değerlendiren Emre Belözoğlu, şunları dedi:

Bizim adımıza çok kötü senaryo ile başlayan bir maç. Teknik direktör gözüyle maçın tamamını izleseniz 7 gollük bir maç yok ama her gelen atağın gol olduğu bir maç. Kariyerimin en kötü günü diyebilirim. 2-3 gün çok farklı duygular yaşadım. Bu mesleğe başlayacağız diye ne yazık ki oyunun içinde bu gerçeklerin olduğunu kabul ettik. Bana göre futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerimin en zor, en kötü günüydü. Futbolun içinde bunlar var. Bundan da kalkmasını takım becerdi. Daha sonra önemli işler yaptı.

"Fenerbahçe bir olamıyor"

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 9 sezondur şampiyon olamaması hakkında konuşan Belözoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Fenerbahçe sabrını kaybetmiş durumda. Galatasaray ve Beşiktaş öyle değil. Fenerbahçe bir olamıyor. Diğer takımlarda başkanlar birbiriyle konuşmuyor ama pilav günleri oluyor ve yan yana oturabiliyorlar. Benim oynadığım dönemde Fenerbahçe bir olabiliyordu.

"Benim dönemimde Fenerbahçe'nin harcama limiti çok düşüktü"

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde harcama limitinin düşük olduğunu söyleyen Belözoğlu şu açıklamayı yaptı:

Benim sportif direktörlük dönemimde, Fenerbahçe'nin harcama limiti çok düşüktü. Biz de isterdik bir oyuncuya 3 milyon euro vermeyi. Öyle bir gücümüz yoktu. En fazla 1-1.5 milyon euro bonservis verebiliyorduk. Şu an Fenerbahçe, 4.5 milyon euroya 35 yaşında oyuncu getirebiliyor. Samatta'yı getirdiğimizde herkes çok mutluydu. Hem de beraber aldığımız kararlar bunlar. Kararların sorumluluğunu almaktan kaçmamak gerekiyor. Değerli oyuncular kadromuza kattık. Hatırlatmakta fayda var.

"Sivasspor maçının ihalesi bize kaldı"

Emre Belözoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

Sivasspor maçının ihalesi bize kaldı. Ali Başkan, son 10 haftada bana bir görev verdi. Sezonu Erol Bulut ile bitirebilirdik. 10 hafta önce göreve geldiğimde 'Şampiyonluk fırsatı önümüze bir kere gelecek' demiştim, birçok kişi bana gülmüştü. Biz, o sezon taraftarlı bir iç saha maçı oynamadık. Pandemi vardı. O dönem milli takım 10 gün önce toplansın diye, ligin 3 tane takımının yarıştığı periyodu, 3 günde bir maçla bitirdi federasyon. Bir teknik adam olarak, benim için skandal ötesi bir karardı. Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini biliyordum, oyun geriye gidiyordu. 10 puan gerideyken kimsenin öyle bir niyeti yoktu, 'İlk 2 yeterli' diyorlardı. Sonra nasıl Sivas maçını kaybettiğimizde, 'Emre yüzünden şampiyonluk gitti' sözlerine dönüldü? Bir algı yürütülüyor.

Belözoğlu ayrıca, "Ulusal olarak hedefim, bir gün Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak." dedi.