Emre Belözoğlu: Galatasaray maçına hazırlanacağız

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Süper Lig'de 27. haftada Antalyaspor, sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ASLAN PAYINI BÜTÜN OYUNCULARIMA VERİYORUM"

Emre Belözoğlu şöyle dedi:

"Aslında ilk 20-25 dakika Rizespor daha baskındı, kontrol onlardaydı. Biz iki oyuncu ile baskı yaptık, arkada fazla kalmak istedik çünkü arkaya koşu atan sekiz numaraları ve Ali Sowe vardı. Rizespor, sert bir takım. 20. dakikaya kadar oyun istedikleri gibi gitti. Baskımızı bire bire çevirince oyun bize döndü. Orada öne geçebilirdik. Devre arasında oyunculara uyarım oldu. Yine oyun bizdeydi ama orada basit, çalıştığımız yerden gol yedik. Sonrasında oyunda bir 15 dakikalık kayıp var bizim adımıza. Rizespor, ikinci golü de bulabilirdi o arada. Sonraki hamlelerle maç bize döndü. Futbol, enteresan bir oyun. Ben bugün aslan payını bütün oyuncularıma veriyorum. 1-0'ken Kenan Piric inanılmaz bir top kurtardı. Antalya şehrinin daha bütün bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Onların bu takıma destek vermeleri gerekiyor. Buna ihtiyacımız var."

"GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

44 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu:

"Hamle yapıyor ve karşılığınız alıyorsunuz bazen, bugün böyle bir maç oldu. Çok değerli bir 3 puan kazandık arka bloktan uzaklaşmak adına. Cumaya kadar Galatasaray maçına hazırlanacağız. Orada da elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor iyi bir takım ve İlhan Palut değerli bir teknik direktör. Onlara da bundan sonra başarılar dilerim."

"İYİ OYNARKEN GOL YEDİK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, sözlerine Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

Kadınların hayatlarının en önemli ve değerli parçaları olduğuna dikkati çeken Belözoğlu, "Kadınları bir gün değil, hayatımızın her anında sevgiyle, saygıyla anmak bizim için değerli ve önemli." ifadesini kullandı.

Karşılaşmaya rakiplerinin hızlı başladığını dile getiren Belözoğlu, ilk 20 dakikadan sonra bire bir oyun anlayışını tercih ettiklerini ve karşılığını da sahada aldıklarını kaydetti.

Belözoğlu, "İlk yarıda pozisyonlara girdik. Soyunma odasına önde girebilirdik ama olmadı. İkinci yarıda da oyunun hakimiyeti bizdeydi. İyi oynarken bir gol yedik." değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerinin kaliteli ve İlhan Palut yönetiminde çok belirgin bir oyunlarının olduğuna işaret eden Belözoğlu şunları dedi:

"Golü yedikten sonra Rizespor üst üste pozisyonlara girdi. Kalecimiz bugün önemli bir duruş gösterdi. Sonrasında biz hamle yaptık. Hamlemizin karşılığını aldığımız bir maç oldu. Şehrini, formasını seven bir oyuncu grubu var. Emeklerinin karşılığını aldılar. Bizim için gerçekten 3 puanla anlatılamayacak kadar değerli bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Henüz daha yolumuz bitmedi. Kısa vadedeki hedefimize ulaşmak için 40 puanların üzerine çıkmamız gerekiyor."

Belözoğlu, taraftarları stada ve Antalyaspor'u daha fazla desteklemeye davet etti.