Emre Belözoğlu: Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir

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Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi.

Sarı-kırmızılılar üst üste 7. galibiyetini alırken, Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray çok baskın oynadı"

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Öncelikle 15-20 dakikalık periyotta Galatasaray çok baskın oynadı. Çalıştığımız yerler, merkez üzeriydi. Bunu Bayern'e karşı uyguladılar. Bizim gibi takımlara karşı bunu rahatlıkla uygulayabiliyorlar. Ne yazık ki teknik direktörlüğün kaderi bu. Çalıştığımız konular. Duran toplara çalışmıştık. Bugün önemli olan aslında oyunun devamını getirebilmekti. Oyuncu grubu, ilk 2 gol sonrası şok yaşadılar.

"Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir"

Galatasaray'ın ligin üstünde olduğunu söyleyen Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Mücadele etmek isteyen bir takımım var. Taraftarımızla buluştuk. Kabul etmemiz gereken gerçekler var. Galatasaray bu ligin çok üstünden bir takım. Oyuncu kalitesi olarak, bilmiyorum, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben oyuncu, teknik direktör olarak oynamadım. Bu kadar basit, bu kadar kolay goller yemeseydik, oyuna tutabilseydik işler istediğimiz gibi gidebilirdi. Üzgünüm, üzgünüm. Sorumluluk benim. Özür dilerim.