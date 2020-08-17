Emre Belözoğlu: Görevimin başındayım

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada takımın İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında istekli olduğundan bahsetti.

Profesyonel futbol kariyerine resmen nokta koyduğunu önceki gün yayınladığı veda mektubuyla duyuran Emre Belözoğlu, merak edilen sorulara yanıt verdi.

Emre, hem vedası hem de sportif direktörlük göreviyle ilgili şunları söyledi: “Futbol hayatıma noktayı koydum ve artık yeşil sahalarda yokum. Kimseye bir haksızlık olmaması adına, veda mektubumu ajans üzerinden kamuoyuyla paylaştım. Bana gösterilen ilgiden dolayı, gönderilen mesajlardan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Burada hizmetim bitmedi. Fenerbahçe’de önümüzdeki günlerde sayın Başkanımız Ali Koç’la görüşeceğiz, ne yapmamı istiyorlar, ben onlara hangi konularda faydalı olacağım bunları masaya yatıracağız.”





"TAKIMI ÇOK İSTEKLİ GÖRDÜM"

“Ben geride bıraktığımız sezonda sahadayken de zaten saha dışında da çalışıyordum. Görevimin başındayım. İstanbulspor maçını da hocamız Erol Bulut’un yanında izledim. Oyuncuları ve yeni transferleri gördüm. Belki ilk maç ama hepsi çok istekli ve daha iyi olmak çaba sarf ediyorlar. Ben Fenerbahçe’nin bana vereceği her türlü göreve razıyım ve hiçbir görevden, sorumluluktan da kaçmam. Elimden geleni daha önce yaptım, şimdi de yapmaya devam edeceğim. Artık başkanla yapacağımız görüşmelerden sonra detaylı açıklamalar yaparız.”





BU HAFTA AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Emre Belözoğlu’nun normalde yeni transferlerden önce açıklanması bekleniyordu. Ancak aradaki bazı pürüzler bu sürenin uzamasına neden oldu. Artık bu hafta içinde Emre’nin yeni görevinin netleşmesi bekleniyor.